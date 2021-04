Geschreven door Jessica Westdijk 23 apr 2021 om 12:04

Vrijdagochtend kwam naar buiten dat Ajax Remko Pasveer naar Amsterdam wilde halen. De transfer bleek al verder gevorderd dan we konden vermoeden: Ajax heeft de doelman inmiddels officieel gepresenteerd. Pasveer tekent een contract voor 2 seizoenen.

Marc Overmars is blij met zijn komst: “Remko heeft de afgelopen twee seizoenen in de basis van Vitesse laten zien een stabiele en goede keeper te zijn, die ook goed kan meevoetballen. We denken dat hij daardoor goed bij Ajax past. Je ziet ook dat naarmate Remko ouder wordt, hij ook steeds beter is geworden. Het is de verwachting dat Maarten Stekelenburg op korte termijn bijtekent, waarmee we een stabiele basis hebben voor komend seizoen.”

Ook Pasveer is logischerwijs blij om te tekenen bij Ajax: “Dat geeft wel een speciaal gevoel. Ajax is een club met een geweldige historie en een heel sterke selectie. Om daar onderdeel van uit te gaan maken, is een mooie beloning na al die jaren hard werken.” Hij was aanvankelijk van plan zijn contract bij Vitesse te verlengen met één seizoen, totdat Ajax met een aanbod voor 2 seizoenen kwam.