OFFICIEEL | PSV heeft beet en presenteert oud-Ajacied Salah-Eddine

PSV heeft de komst van vleugelverdediger Anass Salah-Eddine officieel gemaakt. De oud-Ajacied komt op huurbasis over van AS Roma, dat afgelopen winter nog een miljoenenbedrag voor hem betaalde aan FC Twente.

"Ik ben honderd procent fit en klaar om zo snel mogelijk in actie te komen", verzekert Salah-Eddine op de clubsite van PSV. "Toen PSV voor mij als serieuze optie naar voren kwam, was ik direct enthousiast. Na de eerste gesprekken met de mensen binnen de club voelde ik ook gelijk een klik. Daarna was de keuze voor mij snel gemaakt."

De vleugelverdediger was zaterdagavond in het Philips Stadion aanwezig, waar hij PSV met 0-2 onderuit zag gaan tegen Telstar. "Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ga zijn voor PSV. Ik zal alles geven voor deze club, elke wedstrijd vechten en het logo met trots dragen", aldus Salah-Eddine.