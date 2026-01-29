Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
OFFICIEEL | Remko Pasveer ruilt Ajax in voor zijn oude liefde

Gijs Kila
bron: Ajax
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

Remko Pasveer keert terug bij Heracles Almelo, zo maakt de club bekend. Ajax, Heracles en de doelman hebben overeenstemming bereikt over een directe transfer naar de club uit Overijssel. Pasveer stond bij Ajax nog onder contract tot en met 30 juni 2026.

De 42-jarige keeper begon zijn profcarrière bij FC Twente en kwam daarna uit voor Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse. In april 2021 maakte hij de overstap van Vitesse naar Ajax. Enkele maanden later, op 7 augustus 2021, debuteerde Pasveer voor Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Bij Ajax groeide Pasveer uit tot een betrouwbare kracht. Hij keepte recent zijn honderdste officiële wedstrijd voor Ajax 1 en werd opgenomen in de Club van 100. In het seizoen 2021/2022 kroonde hij zich met Ajax tot landskampioen. Nu volgt een nieuw hoofdstuk bij Heracles, de club waar hij eerder al succesvol onder de lat stond.

