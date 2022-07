Geschreven door Idse Geurts 06 jul 2022 om 17:07

De kogel is eindelijk door de kerk. Sébastien Haller maakt officieel de transfer naar Borussia Dortmund. Ajax ontvangt een transfersom van 31 miljoen euro voor de aanvaller. Dit bedrag kan via variabelen echter nog oplopen tot 34,5 miljoen euro. Dit meldt Ajax via de officiële kanalen.

Bij Dortmund tekent Haller een contract tot 2026. Hierdoor komt er al na anderhalf jaar een einde aan het dienstverband van de spits bij Ajax. In 2020 kwam Haller voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Voor de spits betekent het ook een terugkeer naar Duitsland. Eerder speelde de Ivoriaan immers voor Eintracht Frankfurt.

Voor Ajax is Haller een belangrijke kracht gebleken. Zo scoorde de spits tien keer in de groepsfase van de Champions League en werd hij vorig seizoen met 21 goals topscorer van de Eredivisie. Uiteindelijk speelde de aanvaller 66 officiële wedstrijden voor Ajax. Hierin was hij goed voor 47 doelpunten.