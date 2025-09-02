OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig

Het heeft even geduurd, maar alle Ajacieden kunnen opgelucht ademhalen: Ajax heeft Kasper Dolberg vastgelegd. De Deense spits mag zich tot de zomer van 2029 spits van Ajax noemen.

De club uit de Nederlandse hoofdstad wilde Dolberg in eerste instantie via een huurconstructie naar de Johan Cruijff Arena halen, maar is uiteindelijk toch overstag gegaan voor de eisen van RSC Anderlecht. Ajax tikt 10 miljoen euro en maximaal 2 miljoen euro aan bonussen af voor de diensten van de Deense doelpuntenmaker.

Amsterdam is natuurlijk geen onbekende plek voor Dolberg, aangezien hij tussen 2015 en 2019 het shirt van Ajax droeg. In de zomer van 2019 stapte hij over naar OGC Nice, waarna hij ook nog speelde voor Sevilla, TSG Hoffenheim en dus RSC Anderlecht. Tot dusver scoorde Dolberg 45 doelpunten in 119 wedstrijden namens de Amsterdammers, maar die teller gaat natuurlijk nog oplopen.