"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Olaf Lindenbergh hoopvol: "Dat had Ajax vorig jaar al gemoeten"

Stefan
Olaf Lindenbergh namens Ajax
Olaf Lindenbergh namens Ajax Foto: © Pro Shots

Olaf Lindenbergh is wel te spreken over de aankoop van Ko Itakura van Ajax. De Japanse verdediger is volgens de voormalig voetballer een goede aanwinst voor de achterhoede van de Amsterdammers.

"Samen met Josip Sutalo heb je een ervaren centraal duo. Met Youri Baas en Aaron Bouwman daarachter is er genoeg keus. Eigenlijk weet je begin september pas hoe je er echt voor staat", geeft Lindenbergh aan in Het Parool. De voormalig Ajacied ziet er voordelen in dat Ajax teruggaat naar de eigen speelwijze. "In de voorbereiding hebben veel jeugdspelers de kans gekregen."

"Zij zijn opgegroeid met deze speelwijze. Zelf heb ik ook altijd zo gespeeld. De resultaten in de voorbereiding waren ook redelijk goed: behalve tegen Como heb je niet verloren", vervolgt hij. "Je moet voor het kampioenschap gaan. Eigenlijk had dat vorig jaar al gemoeten. Ik verwacht een spannende strijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. AZ, Twente en Utrecht komen daarna", aldus Lindenbergh.

Ajax wedstrijden Josip Sutalo Ko Itakura Youri Baas Aaron Bouwman Olaf Lindenbergh
