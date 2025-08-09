Olaf Lindenbergh hoopvol: "Dat had Ajax vorig jaar al gemoeten"

Olaf Lindenbergh is wel te spreken over de aankoop van Ko Itakura van Ajax. De Japanse verdediger is volgens de voormalig voetballer een goede aanwinst voor de achterhoede van de Amsterdammers.

"Samen met Josip Sutalo heb je een ervaren centraal duo. Met Youri Baas en Aaron Bouwman daarachter is er genoeg keus. Eigenlijk weet je begin september pas hoe je er echt voor staat", geeft Lindenbergh aan in Het Parool. De voormalig Ajacied ziet er voordelen in dat Ajax teruggaat naar de eigen speelwijze. "In de voorbereiding hebben veel jeugdspelers de kans gekregen."

"Zij zijn opgegroeid met deze speelwijze. Zelf heb ik ook altijd zo gespeeld. De resultaten in de voorbereiding waren ook redelijk goed: behalve tegen Como heb je niet verloren", vervolgt hij. "Je moet voor het kampioenschap gaan. Eigenlijk had dat vorig jaar al gemoeten. Ik verwacht een spannende strijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. AZ, Twente en Utrecht komen daarna", aldus Lindenbergh.