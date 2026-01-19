Kick-off
'Jordi Cruijff zal zeker gaan proberen Xavi naar Ajax te halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Oleksandr Zinchenko wordt dinsdag al door Ajax medisch gekeurd'

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

Ajax staat op het punt om een enorme slag te slaan op de transfermarkt. De club is dichtbij de komst van Oleksandr Zinchenko en hoopt de Oekraïner dinsdag te ontvangen voor de medische keuring in Amsterdam.

Dat nieuws meldt De Telegraaf. De 29-jarige international speelt dit seizoen op huurbasis voor Nottingham Forest, maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Ajax heeft inmiddels een mondeling akkoord bereikt met Arsenal om Zinchenko voor de rest van het seizoen over te nemen. De laatste formaliteiten moeten nog worden afgerond, maar achter de schermen wordt al volop vooruitgekeken.

De speler zelf rondt nog enkele zaken af in Engeland en wacht tot het papierwerk tussen beide clubs in orde is. Daarna kan hij richting Nederland afreizen. Ajax onderhoudt daarbij contact met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Zinchenko. De onderhandelingen tussen de clubs werden afgerond door Nathan van Kooperen, de Nederlandse agent van het bureau Muy Manero.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Xavi Hernández

'Jordi Cruijff zal zeker gaan proberen Xavi naar Ajax te halen'

0
Bram van Polen

Bram van Polen: "Met name Ajax en Feyenoord zijn niet stabiel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Oleksandr Zinchenko
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 AZ 18 2 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd