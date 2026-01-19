'Oleksandr Zinchenko wordt dinsdag al door Ajax medisch gekeurd'

Ajax staat op het punt om een enorme slag te slaan op de transfermarkt. De club is dichtbij de komst van Oleksandr Zinchenko en hoopt de Oekraïner dinsdag te ontvangen voor de medische keuring in Amsterdam.

Dat nieuws meldt De Telegraaf. De 29-jarige international speelt dit seizoen op huurbasis voor Nottingham Forest, maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Ajax heeft inmiddels een mondeling akkoord bereikt met Arsenal om Zinchenko voor de rest van het seizoen over te nemen. De laatste formaliteiten moeten nog worden afgerond, maar achter de schermen wordt al volop vooruitgekeken.

De speler zelf rondt nog enkele zaken af in Engeland en wacht tot het papierwerk tussen beide clubs in orde is. Daarna kan hij richting Nederland afreizen. Ajax onderhoudt daarbij contact met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Zinchenko. De onderhandelingen tussen de clubs werden afgerond door Nathan van Kooperen, de Nederlandse agent van het bureau Muy Manero.