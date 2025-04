Olij naar Ajax? "Gaan aankomende zomer zien wat er mogelijk is"

Eerst blikt Olij terug op het duel, waar Ajax-doelman Matheus blunderde bij een terugspeelbal. "Bij onze goal zag ik meteen wat er gebeurde. De keeper pakte hem vast en ik dacht: ‘Volgens mij klopt dat niet helemaal.’ Mo (Mohamed Nassoh, red.) schiet hem goed binnen. Daarna moeten we het eigenlijk niet meer weggeven. Op basis van een geluksbal scoren zij nog de 1-1", opende Olij voor de camera van Soccernews.

Hij was weer op bezoek in het stadion waarin hij bijna elke week zou spelen. Twee jaar geleden wilde Ajax hem naar Amsterdam halen. "Het is geen geheim dat ik twee jaar geleden bezig ben geweest met Ajax", blikt hij terug. "Maar om constant oude koeien uit de sloot te halen, is ook een beetje overdreven. Uiteindelijk gaan we aankomende zomer kijken wat er mogelijk is. Op dit moment is Sparta voor mij het belangrijkste."