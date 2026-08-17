Oliver Edvardsen weg bij Ajax? 'Twee Eredivisieclubs geïnteresseerd'
Ajax zou deze transferzomer afscheid willen nemen van Oliver Edvardsen. De Noorse vleugelaanvaller hoeft over belangstelling niet te klagen, want hij zou in beeld zijn bij zowel Go Ahead Eagles, als bij FC Utrecht.
Insider Edje uit Noord weet te melden dat de twee Nederlandse clubs geïnteresseerd zijn in de vleugelaanvaller van Ajax. Edvardsen maakte in de winterse transferperiode van het seizoen 2024/2025 de stap van Go Ahead Eagles naar Ajax, maar wist in de hoofdstad geen vaste basisspeler te worden. Tot dusver speelde hij 41 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij vijf keer scoorde en vier assists afleverde.
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