'Oliver Edvardsen ziet eigen transferwaarde naar beneden gaan'

Oliver Edvardsen speelt een vooralsnog anoniem seizoen bij Ajax. De buitenspeler ziet dat ook terug in zijn transferwaarde.

Ajax nam Edvardsen afgelopen januari over van Go Ahead Eagles en zijn eerste halfjaar in Amsterdam deed de Noor het niet onverdienstelijk. Dit seizoen is het wat minder. Volgens Transfermarkt daalde de waarde van de buitenspeler van vijf naar vier miljoen euro.

Edvardsen kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Ajax, maar wist in al die duels nog geen doelpunt te maken.