Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Oliver Edvardsen ziet eigen transferwaarde naar beneden gaan'

Gijs Kila
bron: Transfermarkt
Oliver Edvardsen
Oliver Edvardsen Foto: © Pro Shots

Oliver Edvardsen speelt een vooralsnog anoniem seizoen bij Ajax. De buitenspeler ziet dat ook terug in zijn transferwaarde.

Ajax nam Edvardsen afgelopen januari over van Go Ahead Eagles en zijn eerste halfjaar in Amsterdam deed de Noor het niet onverdienstelijk. Dit seizoen is het wat minder. Volgens Transfermarkt daalde de waarde van de buitenspeler van vijf naar vier miljoen euro.

Edvardsen kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Ajax, maar wist in al die duels nog geen doelpunt te maken.

Gerelateerd:
Paul Reverson

Jong Ajax-speler speelt negatieve hoofdrol: "Een oliedomme actie"

0
Oscar Gloukh en Gijs Smal

Smal wijst na nederlaag op blessures: "Is gewoon een kutsituatie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oliver Edvardsen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 16 14 28
4 Ajax 15 8 26
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd