2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
"Olympiakos (Gate 7) met enorme groep fans in Amsterdam" (video)

Niek
Fanatieke Olympiakos-supporters op de tribune
Fanatieke Olympiakos-supporters op de tribune Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympiakos en supporters van de Griekse topclub zijn massaal naar Nederland afgereisd, zo blijkt uit beelden van Voetbal Ultras. 

"De waarschijnlijk meest voetbalhatende burgemeester van het land, Femke Halsema, heeft ongetwijfeld al slapeloze nachten sinds Ultras Amsterdam een entrada heeft aangekondigd ter ere van het 25-jarig jubileum", laat men weten in een update via Instagram.

"De veiligheidsdriehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) vreest voor verstoringen van de openbare orde, “vanwege recente ervaringen rondom Europese wedstrijden”. Als gevolg daarvan heeft Halsema extra maatregelen getroffen voor de wedstrijd van vanavond", aldus Voetbal Ultras.

"De gemeente heeft het duel bestempeld als een wedstrijd in de hoogste risicocategorie. Vanaf 12.00 uur ’s middags mogen agenten preventief fouilleren en daarnaast is het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden", waarschuwt het account, dat ook een video van dinsdagavond online heeft gezet. 

Johan Inan

Johan Inan doet boekje open: "Hij komt uit de koker van Beuker"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert wijst naar talent van Ajax: "Hij heeft het best lastig"

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

