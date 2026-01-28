"Olympiakos (Gate 7) met enorme groep fans in Amsterdam" (video)

Ajax neemt het woensdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympiakos en supporters van de Griekse topclub zijn massaal naar Nederland afgereisd, zo blijkt uit beelden van Voetbal Ultras.

"De waarschijnlijk meest voetbalhatende burgemeester van het land, Femke Halsema, heeft ongetwijfeld al slapeloze nachten sinds Ultras Amsterdam een entrada heeft aangekondigd ter ere van het 25-jarig jubileum", laat men weten in een update via Instagram.

"De veiligheidsdriehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) vreest voor verstoringen van de openbare orde, “vanwege recente ervaringen rondom Europese wedstrijden”. Als gevolg daarvan heeft Halsema extra maatregelen getroffen voor de wedstrijd van vanavond", aldus Voetbal Ultras.

"De gemeente heeft het duel bestempeld als een wedstrijd in de hoogste risicocategorie. Vanaf 12.00 uur ’s middags mogen agenten preventief fouilleren en daarnaast is het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden", waarschuwt het account, dat ook een video van dinsdagavond online heeft gezet.