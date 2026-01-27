'Olympiakos moet aanvaller (30) missen tegen Ajax woensdagavond'

Olympiakos kan tegen Ajax waarschijnlijk niet beschikken over Roman Yaremchuk, zo weten Griekse media te melden.

De 30-jarige Yaremchuk heeft opnieuw last van een kuitblessure en lijkt de wedstrijd tegen Ajax niet te gaan halen. De spits is dit seizoen zeker geen basisspeler bij Olympiakos en was in zestien optredens bij vijf doelpunten betrokken.

Ajax en Olympiakos trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.