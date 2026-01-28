Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Olympiakos vreest: "Ajax heeft ook nog kans op de volgende ronde"

Niek
José Luis Mendilibar
José Luis Mendilibar Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Olympiakos en José Luis Mendilíbar beseft welke belangen er op het spel staan. De oefenmeester van de Griekse topclub wil dolgraag drie punten meenemen uit Amsterdam, maar hij weet ook dat een gelijkspel wellicht genoeg kan zijn. 

"We kijken in de eerste plaats naar een overwinning, zo beginnen we de strijd", vertelt hij op de website van VI. "We zullen daar alles aan doen. Natuurlijk kan het zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen in onze en in andere wedstrijden, dat er inderdaad een ander pad naar kwalificatie zal leiden. Maar we gaan de wedstrijd in om hem te winnen", vertelt Mendilíbar, die wel een lastige avond verwacht in de Johan Cruijff Arena. 

"Ajax? Die heb ik natuurlijk bestudeerd, dat is historisch gezien een grote club en als ze winnen hebben zij ook nog een kans op de volgende ronde. Zij werken al jaren op basis van eenheid en individuele klasse", constateert hij. "Ze zijn een ploeg vol jonge spelers die acties maken. Ze doen wat er in ze opkomt, zonder druk. Dat is de grootste kwaliteit waar Ajax over beschikt", besluit Mendilíbar. Olympiakos staat na 7 wedstrijden op een 24e plek in de Champions League met 'slechts' 8 punten, terwijl de ploeg van trainer Fred Grim twee puntjes minder heeft. 

Gerelateerd:
Ajax fans vieren het 24 jarig bestaan van Ultras Amsterdam

VIDEO'S | Ajax-fans vieren 25-jarig bestaan Ultras Amsterdam

0
Henk Spaan

Spaan neemt het op voor Ajax-talent: "Hij wierp hem onder de bus"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties