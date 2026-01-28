Olympiakos vreest: "Ajax heeft ook nog kans op de volgende ronde"

Ajax neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Olympiakos en José Luis Mendilíbar beseft welke belangen er op het spel staan. De oefenmeester van de Griekse topclub wil dolgraag drie punten meenemen uit Amsterdam, maar hij weet ook dat een gelijkspel wellicht genoeg kan zijn.

"We kijken in de eerste plaats naar een overwinning, zo beginnen we de strijd", vertelt hij op de website van VI. "We zullen daar alles aan doen. Natuurlijk kan het zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen in onze en in andere wedstrijden, dat er inderdaad een ander pad naar kwalificatie zal leiden. Maar we gaan de wedstrijd in om hem te winnen", vertelt Mendilíbar, die wel een lastige avond verwacht in de Johan Cruijff Arena.

"Ajax? Die heb ik natuurlijk bestudeerd, dat is historisch gezien een grote club en als ze winnen hebben zij ook nog een kans op de volgende ronde. Zij werken al jaren op basis van eenheid en individuele klasse", constateert hij. "Ze zijn een ploeg vol jonge spelers die acties maken. Ze doen wat er in ze opkomt, zonder druk. Dat is de grootste kwaliteit waar Ajax over beschikt", besluit Mendilíbar. Olympiakos staat na 7 wedstrijden op een 24e plek in de Champions League met 'slechts' 8 punten, terwijl de ploeg van trainer Fred Grim twee puntjes minder heeft.