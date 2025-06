'Olympique Lyon toont interesse in felbegeerde Ajax-speelster'

Yohannes geldt als een van de grootste talenten ter wereld. "Ik wil het eigenlijk niet over andere clubs hebben. Ik ben bij Ajax. Ik focus me daarop", klonk Yohannes een aantal weken geleden tegenover ESPN. "Ik ben in het nu bezig. Ik focus me niet op transfers en dat soort dingen."

The Athletic spreekt echter van een "serieuze interesse" in het Ajax-talent. Eerder berichtten Franse media al over interesse van Paris Saint-Germain in de Amerikaanse international. OL Lyonnes is een absolute grootmacht in het vrouwenvoetbal. De club won in 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 de Champions League en is daarmee recordhouder.