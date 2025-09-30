Kick-off
Driessen kritisch op Ajax-aankoop: "Heb je hem verder gezien?"
'Olympique Marseille mist mogelijk captain in wedstrijd tegen Ajax'

Amber
bron: RMC Sport
Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi Foto: © BSR Agency

Olympique Marseille heeft in de aanloop naar het Champions League-treffen met Ajax te maken met personele problemen. Volgens RMC Sport is de inzetbaarheid van aanvoerder Leonardo Balerdi hoogst onzeker.

De voormalig Ajax-target ontbrak maandag op de afsluitende training vanwege een spierblessure. Ook Geoffrey Kondogbia en Hamed Junior Traoré zijn niet beschikbaar; het tweetal herstelt nog van blessures en mist het duel sowieso.

Mocht Balerdi niet kunnen starten, dan heeft trainer Roberto De Zerbi nog de keuze uit Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina en Conrad Jaden Egan-Riley voor de centrale defensie.

Ajax moet dinsdag eveneens enkele spelers missen. Kasper Dolberg en Wout Weghorst zijn er niet bij, maar Youri Baas keert wel terug in de selectie.

Marseille hoopt zich te herstellen van de 2-1 nederlaag tegen Real Madrid, terwijl Ajax zich wil revancheren voor de 2-0 thuisnederlaag tegen Internazionale.

