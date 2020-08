Geschreven door Jessica Westdijk 17 aug 2020 om 15:08

Rasmus Kristensen kwam in de zomer van 2018 van Ajax naar FC Midtjylland. Hij maakte het historische seizoen van Ajax in de Champions League mee, maar vertrok die zomer ook weer meteen. De Deen speelt nu bij Red Bull Salzburg en blikt in gesprek met Ajax Showtime terug op zijn tijd bij Ajax.

Kristensen had in Amsterdam op de rechtsbackpositie best wat concurrentie. Hij legde het af tegen Noussair Mazraoui, Joël Veltman en Sergino Dest. “Om eerlijk te zijn: ik was niet goed genoeg. De andere spelers waren beter dan ik, zo simpel is het. Dat moest ik gewoon accepteren. Ik wilde spelen, maar ik heb respect voor de trainer en de andere spelers. Zij waren beter dan ik”, zo voelde Kristensen zelf zijn situatie al aan.

Dus ging hij het gesprek aan met Ten Hag, over hoe het er voor 2019/2020 voor hem uit zou zien: “Hij vertelde mij dat mijn kansen om te spelen niet zo goed waren. Voor mij was dat geen probleem om te horen. Het is moeilijk, maar ik wilde graag spelen en dus kwamen we overeen dat ik ergens anders ging spelen. Zo gaat dat in het voetbal. Zolang er respect is, is dat ook geen probleem. En het respect voelde ik altijd, ook van Overmars.” Bij Red Bull Salzburg kwam Kristensen dit seizoen 12 keer in actie in de competitie en 6 keer in de Champions League, tussentijds was hij een tijdje uit de roulatie vanwege een hamstringblessure. Hij kroonde zich met Salzburg, waar ook Max Wöber speelt, begin juli tot landskampioen.