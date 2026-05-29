OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes
Vrijdagochtend is de ontnemingszaak tegen Quincy Promes begonnen. En de eisen van het Openbaar Ministerie zijn niet mals, want men eist een bedrag van maar liefst acht miljoen euro van de voormalig voetballer van Ajax.
De Telegraaf maakt melding van de hoogte van het bedrag dat geëist wordt. Promes zou acht miljoen euro hebben verdiend uit de verkoop van cocaïne en dat bedrag wil het Openbaar Ministerie dus terugzien. Volgens het OM heeft de oud-international de opbrengsten uit de drugshandel verborgen gehouden voor de fiscus en is hij dus een bedrag schuldig.
Promes werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar. Hij werd schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de smokkel van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De rechtbank acht bewezen dat Promes een coördinerende en sturende rol vervulde. Ook werd hij veroordeeld voor het neersteken van een familielid. Zijn hoger beroep loopt in beide zaken nog.
