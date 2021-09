Geschreven door Jessica Westdijk 25 sep 2021 om 14:09

Andre Onana was de afgelopen maanden veel in het nieuws, maar zelf hield de doelman zich stil. Tot nu toe. Hij spreekt zich uit in een interview met De Telegraaf. Daarin komt ook zijn aflopende contract ter sprake.

De onderhandelingen over een nieuw contract zijn enige tijd geleden gestaakt, maar volgens Onana ligt dat niet aan zijn intenties: “Op een gegeven moment was het voor Ajax take it or leave it. De club heeft de stekker eruit getrokken. Zoek maar op internet op: wij stonden open voor verdere gesprekken. Sindsdien hebben we niets meer van Ajax gehoord.”

Wat de goalie betreft is contractverlenging nog steeds bespreekbaar, maar staan de clubs in de rij om hem komende zomer transfervrij over te nemen: “Er zijn vijftien clubs die me in de zomer van 2022 transfervrij willen hebben’, onthult Onana vervolgens. De doelman wil echter eerst met Ajax praten. ‘Geruchten dat ik al een akkoord heb met een andere club, kloppen niet. Het is toch logisch dat ik eerst Ajax de kans bied om het gesprek aan te gaan? Binnenkort komt Albert Botines naar Amsterdam en dan hoor ik het wel. Ik wil me alleen op mijn terugkeer focussen. Maar alles is mogelijk. Laten Ajax en mijn agent snel om tafel gaan en kijken wat er gebeurt.”