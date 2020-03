Geschreven door Jessica Westdijk 09 mrt 2020 om 14:03

Andre Onana kwam begin 2015 bij Ajax terecht, dat hem overnam van FC Barcelona. Hij werd bij Ajax de tweede keeper achter Jasper Cillessen en is sinds diens vertrek niet meer weg te denken uit Ajax 1. Toch had het niet veel gescheeld of het was helemaal anders gelopen.

“Er is nooit een moment geweest waarop ik dacht dat ik eerste keeper zou worden. Toen ik begon te spelen vertelde de trainer mij: ‘André, je krijgt drie wedstrijden en daarna koop ik een andere keeper.’ Ik begon toen te spelen met de gedachte: ‘Oké, ik krijg drie wedstrijden en daarna verdwijn ik weer naar de bank'”, vertelt hij in de Ajax Podcast. Even daarvoor had hij van de club nog heel ander nieuws gekregen: “Ze hadden ze mij verteld dat ik moest vertrekken. Ik was al op zoek naar een andere club in Frankrijk.”

Maar hij mocht keepen sinds het vertrek van Cillessen. Tim Krul werd nog gehaald als vervanger, maar kon mede vanwege een blessure Onana niet uit het doel krijgen. Inmiddels heeft Onana 178 wedstrijden in Ajax 1 achter zijn naam staan, won hij de titel, de beker en keepte hij de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League. Hij lijkt echter bezig aan zijn laatste maanden bij Ajax. Diverse grootmachten hebben al interesse getoond in de doelman, die nog tot medio 2023 vast ligt in Amsterdam.