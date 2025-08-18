Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Onana-besluit uitgelegd: "Hij is niet uit de selectie gezet"

Voetbal
Cherine Benjmil
Andre Onana bij Manchester United
Andre Onana bij Manchester United Foto: © Pro Shots

Rúben Amorim heeft toegelicht waarom Andre Onana zondag niet in de wedstrijdselectie van Manchester United stond voor de topper tegen Arsenal. De manager van The Red Devils geeft aan dat de voormalige Ajax-keeper inmiddels als derde doelman fungeert.

Waar Onana vorig seizoen nog eerste keeper was, zat hij zondag tegen Arsenal niet bij de selectie; Amorim lichtte dit nader toe. "Ik heb Onana niet uit de selectie gezet. Ik geef de voorkeur aan twee andere keepers", vertelt Amorim, die doelt op Altay Bayindir en Tom Heaton.

De blessure die Onana tijdens de voorbereiding opliep, beïnvloedde ook Amorims keuze. "Het is niet zo dat ik hem na één week ga opstellen, zonder een wedstrijd van hem gezien te hebben en zonder dat hij getraind heeft. Ik ben tevreden met mijn drie keepers", aldus de oefenmeester.

Tegen Arsenal stond Bayindir in doel, maar ook hij maakte geen overtuigende indruk. De Turkse keeper oogde onzeker bij het enige doelpunt van de wedstrijd, gemaakt door Riccardo Calafiori. 

Youri Baas en Raúl Moro

Baas prijst ploeggenoot: "Ik vond hem daar heel goed spelen"

0
Melle Meulensteen

Meulensteen debuteert tegen Ajax: "We maakten het ze moeilijk"

0
Andre Onana
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
