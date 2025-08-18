Onana-besluit uitgelegd: "Hij is niet uit de selectie gezet"

Rúben Amorim heeft toegelicht waarom Andre Onana zondag niet in de wedstrijdselectie van Manchester United stond voor de topper tegen Arsenal. De manager van The Red Devils geeft aan dat de voormalige Ajax-keeper inmiddels als derde doelman fungeert.

Waar Onana vorig seizoen nog eerste keeper was, zat hij zondag tegen Arsenal niet bij de selectie; Amorim lichtte dit nader toe. "Ik heb Onana niet uit de selectie gezet. Ik geef de voorkeur aan twee andere keepers", vertelt Amorim, die doelt op Altay Bayindir en Tom Heaton.

De blessure die Onana tijdens de voorbereiding opliep, beïnvloedde ook Amorims keuze. "Het is niet zo dat ik hem na één week ga opstellen, zonder een wedstrijd van hem gezien te hebben en zonder dat hij getraind heeft. Ik ben tevreden met mijn drie keepers", aldus de oefenmeester.

Tegen Arsenal stond Bayindir in doel, maar ook hij maakte geen overtuigende indruk. De Turkse keeper oogde onzeker bij het enige doelpunt van de wedstrijd, gemaakt door Riccardo Calafiori.