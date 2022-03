Geschreven door Jessica Westdijk 22 mrt 2022 om 10:03

André Onana is in Kameroen betrokken geraakt bij een auto-ongeluk, maar is ongedeerd gebleven, zo melden media in Kameroen.

De doelman was onderweg van het vliegveld in Yaoundé naar Douala, om zich aan te sluiten bij de nationale ploeg. Het elftal van Kameroen strijdt met Algerije om een ticket voor het WK in Qatar deze winter.

De auto waarin Onana zat botste op een andere auto. De doelman kwam dus goed weg en kon verder met een leenauto. Een andere inzittende van de auto, volgens de berichtgeving Onana’s broer, zou wel gewond zijn geraakt.

André Onana est bel et bien debout, rien de grave pour le gardien des lions indomptables qui va mieux…. pic.twitter.com/x4BHpF8hHB — Griffe 2 F⚽⚽T🇨🇲 (@Griffe2Foot) March 22, 2022