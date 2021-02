Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 feb 2021 om 18:02

André Onana kreeg afgelopen week een schorsing van 12 maanden van de UEFA wegens een gefaalde dopingtest. Wat mag de doelman wel of juist niet het komende jaar?

De doelman mag bijna niet gezien worden op en rond het complex van de club. Hij mag alleen een voorlichting geven of bijwonen op De Toekomst, maar zeker niet meetrainen met de groep of een personal trainer van de club. Dit mag pas weer twee (!) maanden voor het eind van de schorsing.

Hij mag wel zelf trainen op een ander voetbalveld, zolang er niemand aanwezig is die ook maar iets met Ajax te maken heeft. Hij zou zelf wel een personal trainer aan kunnen nemen. Voorlopig zal de goalie waarschijnlijk niet eens in het stadion zitten bij de wedstrijden, dit zou eventueel wel mogen bij een volle tribune. Het is nog niet zeker of er wel een behandeling bij de club in zal zitten bij een eventuele blessure.

Als het hoger beroep niks oplevert zien we André Onana dus pas weer in december 2021 terug op het trainingsveld bij de rest van de selectie. Dit zal zeker een impact hebben op zijn loopbaan, hoe groot is nog de vraag.