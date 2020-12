Geschreven door Jordi Smit 10 dec 2020 om 11:12

© Proshots

Ajax verloor woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 0-1 van Atalanta, waardoor de Amsterdammers zijn uitgeschakeld in de Champions League. De teleurstelling kwam bij André Onana rouw op zijn dak, desondanks had hij alweer vertrouwen in de toekomst.

De Kameroense keeper beleefde in zijn eerste seizoen als doelman van Ajax een droomstart, door met hoofdtrainer Peter Bosz de finale van de Europa League te behalen. Onana sluit niet uit dat de Amsterdammers dit seizoen hetzelfde lukt, zo vertelt hij na de verloren wedstrijd in gesprek met NUsport. “Ja, waarom niet? Met de spelers die we hebben is heel veel mogelijk. Het is aan ons om dat nu te laten zien”, reageert Onana.

Onana benadrukt dat hij zeer teleurgesteld is in het resultaat, maar dat hij alsnog vooruit wil kijken. “We hadden liever Champions League gespeeld, daar hebben we alles voor gedaan. Maar de Europa League heeft ook grote clubs en spelers. Ik zie het als een nieuwe kans.” Aanstaande maandagmiddag om 13:00 uur vindt de loting plaats voor de zestiende finales van de Europa League. Ajax kent daarin een geplaatste status, waardoor het een van de vier minste nummers drie uit de Champions League of een nummer twee uit de groepsfase van de Europa League loot.