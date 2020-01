Geschreven door Jordi Smit 18 jan 2020 om 11:01

© Proshots

André Onana staat inmiddels drieënhalf jaar onder de lat van Ajax. De kans dat de ervaren keeper weggaat, lijkt aankomende zomer groot. Hij gaat Ajax dan zeker missen, zo vertelt hij in een gesprek met De Telegraaf. “Maar zo is het leven”, aldus Onana.

Transfer

“Toen ik wegging bij Barcelona, dacht ik dat het het einde van de wereld was”, gaat hij verder. “Maar kijk waar ik nu ben. Ook hier kan ik niet voor altijd blijven. Er zal een dag komen dat ik ga. Dit is mijn vierde seizoen.” Onana debuteerde in het jaar dat hij met trainer Peter Bosz de finale van de Europa League bereikte. De jaren erna waren ook niet bepaald onverdienstelijk. “Als ik erop terugkijk, dan is het geweldig geweest wat we hebben gepresteerd met een jong team. En is het nog niet klaar. Ik ga alles geven om het nog mooier te maken.”

Prijzen

Onana heeft dit seizoen namelijk nog een hoop prijzen te winnen. De Amsterdammers kunnen de Eredivisie, KNVB Beker én Europa League binnenhalen. In de competitie lijkt AZ de grootste concurrent, al ziet Onana dat anders. “Het is een heel goed team, maar ik zie ze niet als een grote concurrent. We staan bovenaan en waarom zou ik dan mijn hoofd moeten omdraaien om te zien wat AZ, Feyenoord en PSV doen?” Onana richt zich overigens niet uitsluitend op de Eredivisie. “Op drie fronten gaan we voor de prijzen. Het is realistisch om dat te zeggen. Als je kijkt naar de kwaliteiten van het team is het mogelijk voor Ajax om alle drie de prijzen te pakken.”

Babel

Marc Overmars vulde deze winter de selectie aan met de ervaren Ryan Babel. “Ik ben blij dat hij erbij is gekomen. Dat Ajax zo’n kwaliteitsspeler erbij haalt in de winterstop, toont de ambitie van de club. Als je grote dingen wil bereiken, dan moet je investeren en dat doet Ajax.” Ook is Onana blij met talenten als Gravenberch en Traoré. “Het is goed voor de club dat zulke jonge, talentvolle spelers zich aandienen. Ajax bereidt zich op deze manier goed voor op de toekomst. Met Lassina heb ik een hechte band. Ik zie hem als een jongere broer. We zijn allebei Franstalig en vanaf de eerste dag heb ik hem intensief begeleid. Hij is klaar voor het eerste team en ik kan hem alleen maar geluk wensen.”