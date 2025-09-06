'Onana gaat Manchester United verruilen voor Turkse competitie'

Voormalig Ajax-doelman André Onana kan in de komende dagen een transfer naar Turkije maken. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben Manchester United en Trabzonspor een akkoord bereikt over een huurdeal voor de 29-jarige doelman, die zelf nog moet beslissen over zijn toekomst.

Manchester United probeert Onana al enige tijd te slijten, omdat hij geen uitzicht meer heeft op een basisplaats onder trainer Rúben Amorim. De voorkeur onder de lat gaat bij United uit naar Altay Bayindir.

Met de overeenkomst tussen Manchester United en Trabzonspor ligt de bal nu bij Onana zelf. De doelman kan kiezen om zijn carrière in Turkije voort te zetten, zolang hij akkoord gaat met de voorwaarden van de huurdeal.

Onana maakte in de zomer van 2023 voor ruim vijftig miljoen euro de overstap van Internazionale naar Manchester United. Bij de Engelse club kwam hij tot 102 optredens en hield hij 24 keer zijn doel schoon. Hij ligt nog tot medio 2028 vast op Old Trafford.