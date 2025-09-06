Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
'Onana gaat Manchester United verruilen voor Turkse competitie'

Cherine
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-doelman André Onana kan in de komende dagen een transfer naar Turkije maken. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben Manchester United en Trabzonspor een akkoord bereikt over een huurdeal voor de 29-jarige doelman, die zelf nog moet beslissen over zijn toekomst.

Manchester United probeert Onana al enige tijd te slijten, omdat hij geen uitzicht meer heeft op een basisplaats onder trainer Rúben Amorim. De voorkeur onder de lat gaat bij United uit naar Altay Bayindir.

Met de overeenkomst tussen Manchester United en Trabzonspor ligt de bal nu bij Onana zelf. De doelman kan kiezen om zijn carrière in Turkije voort te zetten, zolang hij akkoord gaat met de voorwaarden van de huurdeal.

Onana maakte in de zomer van 2023 voor ruim vijftig miljoen euro de overstap van Internazionale naar Manchester United. Bij de Engelse club kwam hij tot 102 optredens en hield hij 24 keer zijn doel schoon. Hij ligt nog tot medio 2028 vast op Old Trafford.

