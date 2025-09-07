Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

'Onana geeft jawoord aan nieuwe club en vertrekt op huurbasis'

Joram
bron: Fabrizio Romano
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

André Onana heeft een akkoord bereikt met zijn nieuwe club. De oud-doelman van Ajax gaat het komende jaar op huurbasis spelen bij het Turkse Trabzonspor, meldt transferexpert Fabrizio Romano zondagavond op X.

De doelman zat op een dood spoor bij Manchester United en mocht vertrekken. Zaterdag werd al duidelijk dat de Engelse en Turkse club akkoord waren over een huurdeal; alleen de oud-Ajacied moest nog instemmen met Trabzonspor, wat nu is gebeurd.

Onana tekent in Turkije tot het einde van het seizoen. Trabzonspor bedong geen optie tot koop. De oud-Ajax-keeper maakte in de zomer van 2023 voor ruim vijftig miljoen euro de overstap van Inter naar Manchester United. In Engeland keepte hij 102 wedstrijden, waarin hij 24 keer de nul hield. Hij staat nog tot de zomer van 2028 onder contract bij Old Trafford.

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk pleit voor Ajax-speler: "Ik had voor hem gekozen"

Mika Godts

'Ajax wil Godts niet laten gaan, ondanks bod van 15 miljoen euro'

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Andre Onana
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
