'Onana geeft jawoord aan nieuwe club en vertrekt op huurbasis'

André Onana heeft een akkoord bereikt met zijn nieuwe club. De oud-doelman van Ajax gaat het komende jaar op huurbasis spelen bij het Turkse Trabzonspor, meldt transferexpert Fabrizio Romano zondagavond op X.

De doelman zat op een dood spoor bij Manchester United en mocht vertrekken. Zaterdag werd al duidelijk dat de Engelse en Turkse club akkoord waren over een huurdeal; alleen de oud-Ajacied moest nog instemmen met Trabzonspor, wat nu is gebeurd.

Onana tekent in Turkije tot het einde van het seizoen. Trabzonspor bedong geen optie tot koop. De oud-Ajax-keeper maakte in de zomer van 2023 voor ruim vijftig miljoen euro de overstap van Inter naar Manchester United. In Engeland keepte hij 102 wedstrijden, waarin hij 24 keer de nul hield. Hij staat nog tot de zomer van 2028 onder contract bij Old Trafford.