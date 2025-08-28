AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Onana gefileerd na blunders: "Mag nooit meer voor de club spelen"

Arthur
bron: Engelse media
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

De pijnlijke uitschakeling van Manchester United in de League Cup domineert de Engelse krantenkoppen. Van landelijke tot regionale media: overal wordt schande gesproken over de blamage tegen vierdeklasser Grimsby Town, dat na strafschoppen de grootmacht wist uit te schakelen. Vooral oud-doelman van Ajax Onana wordt met de grond gelijk gemaakt en kan ogenschijnlijk niets meer goed doen in Engeland.

United keek in de eerste helft al snel tegen een 2-0 achterstand aan, waarbij doelman André Onana bij beide treffers in de fout ging. Vlak voor tijd kwamen de Mancunians nog terug in de wedstrijd, maar in de strafschoppenserie gingen ze alsnog onderuit in Blundell Park. The Athletic spaarde de club niet: "Dit is de meest gênante nederlaag voor Ruben Amorim in zijn periode als hoofdtrainer van Manchester United." Het medium omschreef het spel van de ploeg als "ellendig".

In de beslissende reeks had Matheus Cunha nog de kans om United te redden, maar hij faalde vanaf elf meter. The Athletic was hard in zijn oordeel: "En daarmee kreeg het wat het verdiende. Dit zal de druk op Amorim, die vreemd genoeg weigerde te kijken naar de penalty's van zijn spelers, alleen maar nog verder opvoeren."

Vooral Onana moest het ontgelden in de Engelse pers. Manchester Evening News wees de doelman als hoofdschuldige aan: "Hij kreeg de kans, maar valt beide doelpunten te verwijten. Zo zwak. Hij is hard op weg naar de uitgang van de club." The Express ging nog een stap verder en gaf de oud-Ajacied een rapportcijfer van 0. "Hij zou nooit meer voor deze club mogen spelen", schreef de krant.

Ook The Sun sloot zich aan bij de vernietigende kritiek en stelde dat zelfs een 1 te veel was voor de Kameroense keeper. "United heeft vandaag nog een nieuwe keeper nodig. Misschien die van Grimsby? Christy Pym? Opnieuw oogde Onana, zoals altijd, als een zenuwachtig wrak."

De BBC plaatste de nederlaag in historisch perspectief en sprak van een van de grootste bekerstunts in de Engelse voetbalgeschiedenis. "Dit is een resultaat dat voor jaren herinnerd zal worden", aldus het medium.

