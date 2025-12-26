Onana gelukkig bij nieuwe club: "Beste periode van mijn leven"

Andre Onana geeft aan dat hij zich nog nooit zo goed heeft gevoeld in zijn carrière als nu. De 29-jarige keeper wordt momenteel door Manchester United verhuurd aan Trabzonspor, waar een langer verblijf niet is uitgesloten.

"Dit is de beste periode van mijn leven. Ik heb niets om over te klagen, ik ben echt gelukkig hier", zegt de oud-doelman van Ajax tegen The Mirror. Onana is inmiddels gewend geraakt aan de passie van de Turkse voetbalfans. "Soms ben ik aan het rijden en dan stopt de auto voor me plotseling."

"Dan willen ze een foto. Dan lach ik en denk ik bij mezelf: prima, maar kan dat niet op een andere manier? Maar altijd als ze me zien, zijn de supporters blij. Dat maakt mij ook blij. Ik moest er wel even aan wennen", aldus Onana. Voor een langer verblijf bij Trabzonspor moet de club een nieuw akkoord sluiten met Manchester United, waar Onana nog een contract heeft tot medio 2028.