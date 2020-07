Geschreven door Jordi Smit 14 jul 2020 om 11:07

© Proshots

André Onana heeft meermaals de ambitie uitgesproken om na de zomer in een Europese topcompetitie actief te willen zijn. Desondanks doet Marc Overmars een ultieme poging om de Kameroense doelman binnenboord te houden. Een logische actie, zo vindt Ronald de Boer. “Hij heeft zich tussen de top genesteld”, stelt de FOX Sports-analist in gesprek met De Telegraaf.

“Zo’n sluitpost die zo veel rust uitstraalt, pakt punten voor je”, vervolgt De Boer. “André is zó belangrijk voor Ajax… Ik reken hem op dit moment echt tot de tien beste keepers ter wereld. Maar het gaat niet eens echt alleen om de kwaliteit, ook om de ambitie die je als club uitstraalt. Ajax is de laatste jaren heel goed bezig in Europa. Dan wil je niet dat je er komend jaar met nul punten uitgaat in de Champions League, omdat er vier of vijf bepalende spelers zijn vertrokken. Dat is niet op te vangen.”

Hoewel Nederlandse en Engelse media hem in het verleden met Chelsea in verband brachten, is het momenteel nog stil rondom Onana. “Maar dat kan na het beëindigen van de topcompetities en de Champions League in augustus of september weer heel anders zijn. En áls André de stap maakt, dan is hij voor de rest van zijn leven financieel klaar. Er zijn nu eenmaal spelers voor wie het belangrijk is om naar de hele familie te kijken. Na een transfer naar een top-vier-competitie kan hij iedereen voor vijftig jaar voorzien in zijn levensonderhoud.”