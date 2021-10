Geschreven door Jessica Westdijk 29 okt 2021 om 14:10

Andre Onana is deze week weer begonnen met trainen bij Ajax 1. Na zijn dopingschorsing mocht de doelman sinds begin september weer in groepsverband trainen. Dat deed hij in eerste instantie bij Jong Ajax, mede vanwege zijn aflopende contract en opstelling richting de club.

Maar nu Maarten Stekelenburg de rest van het seizoen uit de roulatie is, ziet Ajax toch de noodzaak om Onana te laten aansluiten bij Ajax 1. “Voor ons stond vast dat Andre afgelopen zomer een transfer zou maken. Dat is niet gebeurd en dus staat hij nog bij ons onder contract. Mijn standpunt over zijn situatie was helder, maar daarna kwam het nieuws dat Maarten Stekelenburg de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Het belang van Ajax staat voorop en zo bezien is het goed dat hij zich weer bij het eerste elftal meldt”, zo vertelt Marc Overmars over de situatie op Ajax.nl.

Vanaf 4 november mag Onana ook weer wedstrijden spelen. In theorie zou hij dus volgende week tegen Go Ahead Eagles weer onder te lat kunnen staan of in ieder geval bij de wedstrijdselectie kunnen zitten.