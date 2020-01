Geschreven door Jessica Westdijk 12 jan 2020 om 14:01

Ongeveer een jaar geleden werd Bruno Varela op huurbasis naar Ajax gehaald als tweede doelman. Een officiële wedstrijd in Ajax 1 keepte hij nog altijd niet, al komt daar binnenkort verandering in. Andre Onana is tegen Getafe geschorst voor het heenduel.

Op de kanalen van Ajax laat Onana zich lovend uit over zijn concurrent, die ook een goede vriend is geworden: “Bruno is bijna altijd blij, je ziet hem nooit boos of chagrijnig. Waarom zou je huilen als je kan lachen? Je hebt een familie, je gezondheid is goed, waarom zou je niet blij zijn? Bruno is iemand die zo in het leven staat, hij probeert van ieder moment te genieten en hij wil altijd plezier hebben. Door Bruno ga ik ook steeds meer zo in het leven staan.”

Varela en Onana ontmoetten elkaar voor het eerst vlak na de 6-2 nederlaag tegen Feyenoord. “Bruno gaf direct zijn analyse van de doelpunten en we begonnen een gesprek. De klik was er meteen”, vertelt Onana. “Iedere dag maakt hij weer indruk op mij en ook als persoon is hij geweldig. Ik ben heel, heel erg blij dat hij er is. Hij is voor mij belangrijk, hij geeft mij veel vertrouwen en adviseert mij veel. En wat grappig is: ik ben de keeper die speelt, maar ik leer vooral van hem. Normaal gesproken is het de keeper op de bank die leert van de keeper die in de basis staat.”