Geschreven door Idse Geurts 13 jan 2022 om 11:01

Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd, lijkt André Onana Ajax transfervrij te verlaten. De sluitpost heeft volgens meerdere geruchten een contract bij Internazionale getekend. Onana verwacht dan ook niet meer in actie te komen voor Ajax. Op dit moment is dat ook niet mogelijk, omdat de doelman voor Kameroen actief is op de Afrika Cup. Echter, ook na afloop van de Afrika Cup lijkt er geen speeltijd voor Onana in te zitten. “Ik denk dat mijn tijd bij Ajax nu al voorbij is”, stelt Onana tegenover de New York Times. “Ik heb mijn best gedaan voor deze club. Maar uiteindelijk beslis ik niet of ik wel of niet aan spelen toekom.”

Het lijkt echter een vrij logisch besluit om Onana niet meer op te stellen. De doelman zit waarschijnlijk met zijn hoofd allang in het zonnige Italië. Bovendien verkeert Remko Pasveer in uitstekende vorm. Toch is het jammer dat het tijdperk van Onana bij Ajax op zo’n manier moet eindigen.