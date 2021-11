Geschreven door Idse Geurts 25 nov 2021 om 10:11

Gisteravond stond André Onana voor het eerst dit seizoen onder de lat bij Ajax. In de 1-2 overwinning tegen Besiktas, maakte de 25-jarige doelman een goede indruk. Hij wist door een benutte strafschop niet de nul te houden, maar had wel enkele cruciale reddingen in huis.

Ondanks deze goede rentree, laat Onana er geen twijfel over bestaan dat hij wilt vertrekken bij Ajax. “Natuurlijk begrijp ik dat de fans van Ajax niet blij met me zijn”, stelt Onana tegenover RTL-7. “Maar hoe zal ik het zeggen? Als je een deur opent, dan moet je die op een dag ook weer sluiten. Ik denk dat die tijd voor mij nu is aangebroken. Ik heb altijd mijn best gedaan voor deze club en samen hebben we veel moois gepresteerd. Maar ik ga het hoofdstuk afsluiten en wil doorgaan.”

Volgens meerdere bronnen zal Onana volgende zomer transfervrij vertrekken naar de Italiaanse grootmacht Internazionale. Hier wilde de doelman echter nog geen woord over kwijt.