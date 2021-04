Geschreven door Jessica Westdijk 21 apr 2021 om 14:04

Afgelopen zondag liet Marc Overmars weten dat de contractonderhandelingen met André Onana gestopt zijn. De club en de doelman zouden er niet uitkomen. Ajax wil dat hij tot medio 2024 bijtekent, Onana zou maar tot medio 2023 bij willen tekenen.

Ook aan tafel bij Rondo hield de situatie van Onana de gemoederen bezig. ”Als hij weggaat, zou ik als club zeggen: ‘Je krijgt m’n geld niet meer’ en je kan hem ook nog vragen of hij niet de schuldige is geweest. Hij heeft Ajax in een slecht daglicht gezet. Nu zegt hij ook nog: ik ga weg over een jaar”, zo beredeneert Marco van Basten. Jan van Halst is ook fel: ”Onana is een enorme kapitaalvernietiging geweest.”

Maar de meningen verschillen, zo nuanceert Youri Mulder: “Het ligt eraan wat ze afgesproken hebben na dat pilletje. Als ze toen hebben gezegd: maak je niet druk, wij betalen je gewoon door. Als ze dan nu zeggen: ‘Omdat we er niet uitkomen, krijg je geen salaris meer’. Dat zou flauw zijn.”

