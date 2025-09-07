Kick-Off
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax

'Onana mag vertrekken bij Man United: akkoord met Trabzonspor'

Sara
bron: Voetbal International
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

Manchester United heeft een akkoord bereikt met Trabzonspor over een overstap van Andre Onana. De oud-keeper van Ajax kwam dit seizoen nog niet in actie voor Manchester United in de Premier League. Volgens meerdere betrouwbare bronnen zoals The Athletic en Fabrizio Romano is het nu aan de doelman zelf om de knoop over zijn toekomst door te hakken.

De clubs zouden al een mondeling akkoord hebben bereikt over een vertrek van Onana uit Manchester. "Het gaat volgens bronnen om een huurdeal voor één seizoen, zonder optie tot koop. De Turkse transferperiode sluit pas op 12 september. Bij Trabzonspor is er de hoop dat Onana op 14 september onder de lat staat in de competitiewedstrijd tegen Fenerbahçe. De keeper moet alleen zelf nog instemmen met een Turks avontuur", aldus Voetbal International

De 29-jarige doelman uit Kameroen werd door United in de zomer van 2023 voor ongeveer vijftig miljoen euro overgenomen van Internazionale, toen Erik ten Hag nog de manager was op Old Trafford. "De voormalige doelman van Ajax heeft de verwachtingen bij The Red Devils niet waar kunnen maken. Zijn contract in Manchester loopt nog wel drie jaar door."

