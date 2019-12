Geschreven door Jordi Smit 31 dec 2019 om 12:12

André Onana maakte een turbulent jaar door bij Ajax. De keeper miste op een haar na de Champions League-finale, maar won ook de Eredivisie en beker. Onana kijkt over het algemeen dan ook positief terug op het jaar 2019, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Europese uitschakelingen

“Geweldig”, reageert Onana wanneer hij over het afgelopen jaar nadenkt. “De wedstrijden die we wonnen op het hoogste niveau, het avontuur dat we samen beleefden. De laatste weken van het jaar waren een teleurstelling, maar als ik het grote plaatje bekijk: 2019 was fantastisch.” De Europese uitschakelingen waren echter wél een smetje op het jaar. “Verliezen is heel moeilijk, vooral als het zo’n belangrijke wedstrijd is als tegen Valencia. Of Tottenham Hotspur. Na Tottenham was ik verdrietig. We misten de finale van de Champions League op een paar seconden. Na de ­uitschakeling tegen Valencia was ik boos, want ik voelde me sterker dan vorig seizoen, meer ervaren.”

Racisme

De doelverdediger van Ajax zag in 2019 ook aandacht ontstaan voor een trend in het voetbal: racisme. “Racisme is er, bij bijna elke uitwedstrijd heb ik ermee te maken. Maar ik spreek er niet over. Ik ben trots om zwart te zijn. Als jij mij een aap vindt, prima. Ik zie geen verschil tussen wit en zwart en ik maak geen verschil. Als jij dat wel doet, is dat jouw probleem.” Onana voelt zich echter niet geroepen om van het veld te stappen als een incident plaatsvindt. “Nee, want dat is wat ze willen. En ik wil die schreeuwers niet geven wat ze willen. Er zitten uiteraard grenzen aan, maar je moet ook begrijpen: er worden vaak dingen geroepen door supporters van het team dat verliest. Het is dan de enige manier om je nog te kunnen raken, pijn te doen.”