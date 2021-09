Geschreven door Idse Geurts 03 sep 2021 om 10:09

Op 4 september loopt de dopingschorsing van Andre Onana gedeeltelijk af. De doelman mag vanaf deze datum weer meetrainen in groepsverband, maar officiële wedstrijden zitten er nog niet in. Die mag Onana pas over twee maanden, vanaf 4 november, spelen. Toch zal Onana niet gelijk aansluiten bij het eerste elftal. Directeur voetbalzaken Marc Overmars, laat weten dat Onana de keepers- en groepstraining zal hervatten bij Jong Ajax. Ook maakt Overmars duidelijk dat het nog maar de vraag is of Onana terugkeert bij de hoofdselectie. “Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag. Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken. Een ervaren en een talentvolle (Remco Pasveer en Jay Gorter), die laatste met het oog op de toekomst. De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces.”

Het lijkt er dus op dat het voor Onana moeilijk wordt om terug te keren in het eerste elftal. Dit zal ook te maken hebben met zijn weigering tot contractverlenging. Het contract van de doelman loopt volgende zomer af, hierdoor is de kans erg groot dat hij transfervrij de deur uitloopt. Toch is Onana door Ajax wel ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. Hierdoor lijkt het niet aannemelijk dat hij al zijn laatste wedstrijd in een Ajax shirt heeft gespeeld.