Geschreven door Jessica Westdijk 27 okt 2020 om 10:10

Andre Onana leek deze zomer de deur bij Ajax achter zich dicht te trekken: “Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk”, vertelde hij dit voorjaar.

Maar de juiste club kwam niet en dus speelt de doelman ook dit seizoen bij Ajax. De Telegraaf vroeg de doelman of hij daar teleurgesteld over is, maar Onana lijkt dat al achter zich te hebben gelaten: “Waarom? Ik mag bij een prachtige club met geweldige spelers trainen en geniet elke dag. Ik moet gewoon blij zijn. Ajax is mijn tweede huis. Ook als ik hier volgend seizoen nog speel, ben ik een happy man.”

Overmars wilde Onana deze zomer met een nieuw contract verleiden tot een langer verblijf, maar na de geruchten over dat nieuwe contract is daar niets meer over gehoord. De doelman ligt nog tot medio 2022 vast in Amsterdam.