Geschreven door Idse Geurts 28 feb 2022 om 11:02

André Onana stond zondagmiddag, noodgedwongen, weer onder de lat voor Ajax. Onana mocht weer keepen, omdat zowel Remko Pasveer als Jay Gorter geblesseerd zijn geraakt. Het is nog onduidelijk hoe lang de doelmannen uit de roulatie zijn, dus de kans bestaat dat Onana meerdere wedstrijden voor Ajax gaat keepen. Voor Ajax is dit geen ideale situatie. Het contract van Onana loopt deze zomer af en naar verluidt gaat de doelman Ajax transfervrij verlaten voor Internazionale. Het bestuur van Ajax wilde Onana hierdoor geen basisplek meer geven, aangezien zij zich belazerd voelen. De club heeft Onana immers altijd gesteund tijdens zijn dopingschandaal. Een transfervrij vertrek van Onana laat echter geen waardering vanaf zijn kant zien.

Toch ziet Onana het anders. “Het is mijn recht om niet bij te tekenen, vind ik”, stelt de doelman tegenover de NOS. “Het leven gaat over het maken van keuzes. Ik denk dat ik het jarenlang geweldig heb gedaan voor deze club en mijn tijd bij Ajax nu voorbij is. Het is belangrijk voor mij om te kijken naar een nieuwe uitdaging”.