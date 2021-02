Geschreven door Kevin Ligtvoet 24 feb 2021 om 12:02

Het is inmiddels wel bekend dat Onana niet mag keepen voor Ajax, dus heeft de doelman wat meer vrije tijd. Wat hij hiermee doet? Hij reist af naar Spanje en bezoekt daar CD Calahorra.

Het is niet helemaal duidelijk waarom hij CD Calahorra had uitgezocht voor zijn tripje, maar het lijkt erop dat hij daar landgenoten bezocht. De club komt uit in de Seguna DivisiĆ³n B, het derde niveau in Spanje. De doelman is 12 maanden geschorst na de vondst van een verboden stofje in zijn lichaam vorig jaar oktober, maar hij en Ajax gaan nog in hoger beroep.