Geschreven door Jessica Westdijk 05 okt 2021 om 13:10

Lange tijd probeerde Ajax met Andre Onana tot een nieuw contract te komen, maar dat lukte uiteindelijk niet. De club trok de stekker uit de onderhandelingen.

Voetbal International meldt dinsdag dat Ajax Onana zelf een contract met financiële verbetering had aangeboden, maar dat de doelman ook daar niet tevreden mee was. Hij wilde zelfs nog meer geld en dat schoot bij Ajax in het verkeerde keelgat.

Onlangs gaf Onana in een interview in De Telegraaf aan dat hij nog steeds open stond voor contractverlenging, maar volgens bronnen binnen de club was dat vooral een charmeoffensief en was er allang sprake van onderhandelingen met andere clubs.