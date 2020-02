Geschreven door Jessica Westdijk 06 feb 2020 om 20:02

Volgens Goal zou Andre Onana open staan voor een transfer naar Chelsea komende zomer. De Londense club heeft inmiddels geen transferban meer en zou met maar liefst €175 miljoen de transfermarkt op gaan komende zomer.

Kepa was de eerste doelman van Chelsea, maar Lampard stelde hem afgelopen weekend niet op en gaf de voorkeur aan de 38-jarige Willy Caballero. In 2018 werd Kepa de duurste keeper ter wereld, toen hij voor maar liefst €80 miljoen van Athletic Bilbao naar Chelsea ging. Vorig jaar was hij al in opspraak toen hij tijdens een duel gewisseld zou worden voor Caballero, maar weigerde het veld te verlaten.

Onana zou hem dus mogelijk deze zomer op kunnen volgen. Naast Onana wordt ook Ziyech de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met Chelsea.