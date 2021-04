Geschreven door Jordi Smit 18 apr 2021 om 20:04

Marc Overmars heeft zondagmiddag in gesprek met ESPN laten weten dat de onderhandelingen tussen Ajax en André Onana voorlopig stilliggen. De Amsterdammers wilden zijn contract mede door de huidige schorsing graag verlengen, maar voorlopig lukt dat niet.

Onana beleefde weer een uitstekend seizoen, maar begin februari ging het mis voor hem. De Kameroener werd betrapt op verboden middelen, waardoor hij een schorsing kreeg opgelegd van een jaar. Deze straf vecht Onana met de club nog aan, maar voorlopig blijft hij op de tribune zitten. Ajax hoopte daarom een nieuwe verbintenis af te sluiten, maar die blijft voorlopig uit. “De stand van zaken is eigenlijk niet super goed, omdat we er niet uitkomen”, vertelde de directeur voetbalzaken voor de camera’s. “Dat betekent dat we zijn gestopt met de onderhandelingen. Het zou inderdaad kunnen dat hij dan volgend jaar transfervrij de deur uit kan.”

De doelverdediger staat sinds het begin van het seizoen 2016/2017 onder de lat van Ajax en is daarom bezig met zijn vijfde seizoen in Amsterdam. Afgelopen zomer liet hij in de media al blijken op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging, maar die kwam toen niet. Overmars sluit niet uit dat Onana komende zomer alsnog hengelt naar een overstap. “Misschien probeert hij in juli een transfer te maken. Hij heeft het recht om een jaar uit te zitten, maar het is jammer dat we er niet zijn uitgekomen.”