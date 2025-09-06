'Onana-transfer naar Turkije in zicht: nieuwe details bekend'

André Onana staat open voor een huurtransfer naar Trabzonspor dit seizoen, zo meldt The Athletic zaterdagavond. Eerder werd al bekend dat Manchester United gesprekken voert met de Turkse club over een mogelijke verhuurperiode van de doelman.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde als eerste dat er een akkoord tussen United en Trabzonspor over Onana in de maak is. The Athletic spreekt nog niet van een definitieve overeenkomst, maar beide partijen zijn wel in gesprek. De deal zou zonder huursom en zonder koopoptie worden gesloten.

Volgens The Athletic hangt het sluiten van de deal volledig af van de beslissing van Onana zelf, aangezien een akkoord tussen de clubs geen problemen lijkt te geven. Trabzonspor wil de komst van de 29-jarige doelman afgerond hebben voor het eerstvolgende competitieduel tegen Fenerbahçe op zondag 14 september.

Dit seizoen kwam Onana tot nu toe slechts één keer in actie voor Manchester United, in de League Cup-wedstrijd tegen vierdeklasser Grimsby Town, waarin hij twee keer in de fout ging. In totaal staat de doelman op 102 optredens voor The Red Devils, waarin hij 24 keer zijn doel schoon hield.