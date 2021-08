Geschreven door Jessica Westdijk 03 aug 2021 om 20:08

Na lang gesteggel over de transfersom voor André Onana waren Olympique Lyon en Ajax het eens geworden. De Fransen en Ajax zouden een deal hebben gesloten voor € 6 miljoen.

Maar nu is er een nieuw obstakel: de doelman zou volgens L’Equipe zelf aan het twijfelen zijn geslagen. Hij was zelf ook al mondeling akkoord met de club, maar twijfelt nu toch en zou willen wachten tot januari. Vanaf januari mag hij met andere clubs onderhandelen over een transfervrije overgang in de zomer. Dat maakt hem voor meer clubs interessant. Eerder leken Arsenal en Internazionale al zijn transfervrije status te willen afwachten.