Geschreven door Idse Geurts 22 apr 2022 om 12:04

André Onana heeft waarschijnlijk al zijn laatste wedstrijd in een Ajax-shirt gespeeld. De doelman is door Erik ten Hag ‘verplicht’ op vakantie gestuurd. Naar verluidt keert Onana ook niet terug naar Amsterdam. Aangezien het contract van de doelman deze zomer afloopt, zal Onana ook zijn laatste wedstrijd voor Ajax hebben gespeeld. Dit meldt De Telegraaf.

Er is de laatste tijd veel commotie omtrent Onana. In eerste instantie leek het erop dat de doelman nooit meer een wedstrijd voor Ajax zou spelen, maar vanwege vele blessures was Ten Hag genoodzaakt om Onana weer op doel te zetten. De rentree van de Kameroener verliep echter niet voorspoedig. Waar Ajax eerst, met Remko Pasveer onder de lat, vrijwel geen enkel tegendoelpunt kreeg, moest Onana aardig vaak de bal uit het doel vissen. Twee weken geleden toonde Onana ook nog eens enorme desinteresse tijdens een interview. Voor de meeste Ajax-supporters was dit de druppel die de emmer liet overlopen. De harde kern van de club schreef zelfs een brief naar de Ajax-directie dat ze Onana nooit meer in het doel van Ajax wilde zien.

Ook Erik ten Hag lijkt nu dus klaar te zijn met de doelman. Vorig weekend passeerde Ten Hag Onana al in de bekerfinale tegen PSV. Maarten Stekelenburg mocht toen zijn rentree onder de lat maken. Nu Onana dus ‘verplicht’ op vakantie is gestuurd door Ten Hag, lijkt dit echt het einde te betekenen van Onana bij Ajax.