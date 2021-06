Geschreven door Jessica Westdijk 01 jun 2021 om 12:06

Woensdag dient de zaak van Andre Onana bij het CAS. De doelman hoopt dan dat zijn schorsing wordt ingekort of dat hij zelfs wordt vrijgesproken. Sinds februari dit jaar zit hij een schorsing uit voor het gebruik van een verboden middel.

Onana gebruikte een middel dat vocht afdrijft en daarmee doping kan maskeren. Het verweer luidt dat Onana per ongeluk het middel nam, hij zou zich vergist hebben in de verpakking, terwijl hij op zoek was naar een paracetamol.

De toekomst van Onana en vooral het bedrag dat Ajax voor hem krijgt, hangt af van de uitkomst van de zaak. Volgens de NOS is een transfer naar Arsenal al zo goed als rond. Blijft de straf staan, dan krijgt Ajax echter slechts € 2 miljoen voor Onana, die nog een contract heeft voor één seizoen. Wordt de straf ingekort of helemaal geschrapt, dan zou het gaan om ongeveer € 6 tot 9 miljoen. Hoe dan ook zijn de genoemde bedragen een schijntje ten opzichte van het bedrag dat Ajax voorheen had verwacht te krijgen. Dat ging eerder richting bedragen als € 30 of € 40 miljoen.