Geschreven door Idse Geurts 31 dec 2021 om 09:12

André Onana verkast volgende zomer naar Italiaanse topclub Internazionale. Dit meldt transfergoeroe Fabrizio Romano. De afgelopen weken leek FC Barcelona ook nog een optie voor Onana, maar de Spaanse club is dus afgehaakt. In een interview met SPORT stelde Onana dat Barcelona zijn eerste keus is. “Natuurlijk. Als het Barça kan zijn, wordt het Barça”, gaf Onana aan.

Toch is Barcelona nooit een échte optie geweest voor de doelman. Fabrizio Romano meldde al enkele maanden geleden dat Onana een voorcontract had getekend bij Inter. Volgens Romano had Barcelona nooit echt een kans om Onana over te nemen. In de komende weken tekent Onana definitief een meerjarig contract bij Inter. Volgende zomer zal de doelman transfervrij de overstap naar Milaan maken.

Hiermee komt er definitief een einde aan de soap rondom Onana. Het is dan ook maar de vraag of de doelman ooit nog een wedstrijd voor Ajax zal spelen. Onana speelde na zijn dopingschorsing nog enkele wedstrijden voor Ajax, maar nu hij vertrekt lijken er nog maar weinig speelminuten voor de doelman in te zitten. Erik ten Hag kan hierdoor beter gaan inzetten op keepers uit de jeugd.