Geschreven door Jessica Westdijk 21 jul 2021 om 17:07

Peter Bosz zou Andre Onana graag naar Olympique Lyon halen en Ajax is dan ook al een tijdje met de Fransen in gesprek. Aangezien het contract van Onana medio 2022 afloopt, is een verkoop deze zomer de beste optie.

Maar de verschillen tussen vraagprijs en bod zijn op dit moment nog behoorlijk. Ajax verlangt €10 miljoen voor de doelman, iets wat Lyon bij lange na niet wil betalen. Er ligt een bod van €3 miljoen op tafel. De Fransen wijzen erop dat Onana nog geschorst is tot begin november en in januari 2022 ook hoopt deel te nemen aan de Afrika Cup. Al met al is hij dan een maand of 4 afwezig in het komende seizoen.

Toch houdt Ajax tot nu toe de poot stijf en Lyon hoopt inmiddels de Amsterdammers met bonussen en doorverkooppercentages alsnog te verleiden tot een akkoord, zo meldt De Telegraaf. Volgens VI hoopt Onana dat Ajax medewerking verleent om alsnog tot een akkoord te komen. Zelf is hij akkoord met Lyon over een contract voor 5 jaar.