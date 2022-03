Geschreven door Idse Geurts 15 mrt 2022 om 12:03

De afgelopen wedstrijden staat André Onana weer onder de lat bij Ajax. Toch leek het er in eerste instantie op dat Onana zijn laatste wedstrijd voor Ajax al had gespeeld. De doelman weigerde zijn aflopende contract te verlengen, waardoor men bij Ajax besloot de Kameroener geen speeltijd meer te gunnen. Echter, vanwege blessures bij Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter, staat Onana toch weer in het doel voor Ajax. Tegenover De Telegraaf laat Onana echter weten dat de situatie veel anders is gelopen dan de media schreven.

In De Telegraaf stelt Onana dat hij in 2019, en tijdens zijn dopingschorsing, zijn contract wilde verlengen. “Dat ik in 2019 – kort nadat ik al tot de zomer van 2022 had getekend – en tijdens mijn dopingschorsing mijn contract wilde verlengen. In 2019 hoefde dat van Ajax niet, omdat de tijd rijp was dat ik voor de juiste prijs naar een andere club ging. En tijdens mijn schorsing hebben we vijf of zes gesprekken in de ArenA gevoerd”, laat de doelman weten.

Deze contractonderhandelingen liepen echter stuk, omdat Onana de helft van zijn salaris moest inleveren. “Dat klopt, maar het was niet alleen datgene dat me niet beviel. Bijtekenen was een verplichting. Het was accepteren of niet en nadat er die zomer geen transfer had plaatsgevonden, heb ik vier maanden salaris ingeleverd. Op dat moment was Ajax de onderhandelingen overigens al gestopt, terwijl wij nog verder wilden praten”, zo stelt Onana.

Tot slot benadrukt Onana wel dat hij alles voor Ajax blijft geven. “Mijn volle focus ligt op Ajax. We hebben met de landstitel, de beker en de Champions League drie prijzen te winnen”, besluit de doelman.